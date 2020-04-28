新北市中和警分局日前獲報，一部自小客車拋錨於華中橋下橋處，中和警分局警員協助排除。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局日前獲報，一部自小客車拋錨於華中橋下橋處，中和警分局警員協助排除。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局日前獲報，一部自小客車拋錨於華中橋下橋處，由於事發當時為尖峰時段，員警遂1人疏導車流，另1人協助拋錨車輛推行至安全處所，疏解交通壅塞情事。

華中橋為與北市來往交通要道，也是中和民眾返家必經道路， 3月21日下午5時許，一部自小客車於華中橋下橋處，閃著故障燈停於路中，後方車輛喇叭按個不停，26歲陳姓駕駛於現場不知所措。

中和警分局中原派出所警員陳冠華、林姵君，見狀立即協助處置，經陳男表示車輛突然拋錨，只好暫停路中等待道路救援，員警遂推車方式進行，由陳男操控方向盤，將車輛檔位打至N檔，路過之熱心機車騎士也一同加入推車行列，後方請林員交通指揮，維護推車過程後方的安全，最後順利將故障車輛推至路邊安全的地方。

中和警分局提醒，平時行車前先了解車況，注意車輛的保養、維護，如發生拋錨立即聯繫道路救援前來拖吊，避免車輛拋錨影響道路通暢。若駕駛過程中遇拋錨或交通意外事故，先開啟車輛危險警告燈（雙閃燈）及於事故地點後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。

(中時 )