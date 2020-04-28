高雄市長韓國瑜28日主持道安會報，會中提及運用科技執法抑制交通違規及事故有其必要，今年已向中央爭取1800萬元道安經費，用來加強速度管理，期待有效降低肇事率。

據統計，高雄市今年1至3月交通事故受傷人數1萬4760人，較去年同期減少1811人，降低約10.9％。3月死亡人數相較1、2月雖有下降，但1至3月死亡人數共67人較去年同期增加3人，其中原縣轄區約占68％，且大多發生省道。

高雄為重工業城市，大型車流量居高不下，死亡事故也是市府關注焦點。韓國瑜在道安會報中指出，交通事故嚴重度往往與速度較有關係，尤其原縣轄區省道及幹道因路線寬敞，使得駕駛人行車速度過快，易釀交通死亡事故。

因此，韓國瑜表示，將擴大運用科技執法，為強化警力運用及執法效率，市警察局添購科技執法、移動式測速取締器材，加強速度管理作為。同時持續由警察局執行「交通大執法」專案取締違規，加強見警率與取締，尤其是超速及闖紅燈。

交通局也分析，高市交通事故中，機車族安全仍最需留意，傷亡比例約占整體事故約7成，尤其是18至24歲年輕族群，傷亡比例占整體事故約3成。

(中時 )