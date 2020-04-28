疫情造成打工族失業，勞動部推「安心即時上工計畫」，因條件過於嚴苛遭詬病，台東縣長饒慶鈴表示，勞動部已放寬門檻，又因台東縣絕大多數鄉鎮為原住民地區，資格無限制，27、28日登記者全數合格，只要來登記就會上，可說是最好的五一勞動節禮物 。

因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部推出「安心即時上工計畫」，幫失業的打工族找頭路，但是資格限制必須2萬3800以下投保薪資級距門檻，因為過於嚴苛，台東縣提出申請的合格率約僅4成，引發民怨。

社會處表示，勞動部已在27日公布取消投保薪資限制，只要在申請登記日1年內，有投保紀錄者即可參加，台東縣多數為住民地區，綠島則屬離島，因此所有縣民不限資格，27、28日前往就業服務中心登記者168人，全數合格，目前共有364人登記，90餘人已上工。

縣長饒慶鈴28日前往社會住宅-安居家園探視「安心即時上工計畫」工作人員時表示，台東1至4月資遣通報案人數高達231人，已超過去年總人數的一半，縣府向中央爭取「安心即時上工」計畫，提供700個公部門職缺，每月最多可增加收入1萬2640元，希望能幫助大家度過難關。

在社會住宅「安心上工」的洪祥欽，青少年時期就有成為極限運動員的夢想，17歲那年車禍重創腦部，行動與反應大不如前，工作不好找，但他仍不放棄，積極復健，對於縣長照顧弱勢表達感謝。

(中時 )