彌陀夜市27日未營業，「1968」APP卻顯示人潮略多，相當弔詭。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

交通部「1968」APP所列熱門景點，嘉義市分別是城隍廟東市場特色小吃、文化路夜市及彌陀夜市，弔詭的事，市府人員27日晚間上線監看，發現顯示人潮略多的竟然是當天沒開張的彌陀夜市，今28日嘉義市長黃敏惠指著彌陀夜市空無一人的畫面，質疑「難怪有人說見鬼了」，還說她可以體會台南市長黃偉哲的心情。

黃敏惠說，彌陀夜市一周才營業周三、周五兩天，卻被列入熱點警示，「嘉義人很難想像」，尤其昨晚根本沒有營業，卻顯示人潮略多，「中央應該給精準、正確的警示」，並一步指出，中央在列這些景點時，完全沒有預警，地方政府也不知道，完全沒有事先告知或溝通，讓地方根本無法提早準備，更不清楚中央是用什麼標準來衡量。

黃敏惠說，從昨天的經驗就知道APP有問題，是沒必要、沒有意義的警訊，強調警示要夠精準才能得民眾的信任，「可以體會黃偉哲的心情」，黃敏惠說，她和黃偉哲都是地方父母官，都在南部、基層做得很努力、很辛苦，也都不願意砲打中央，但這已經是第二次，若再嚴重影響人民生計，再多的紓困意義都不大。

(中時 )