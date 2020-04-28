位於中美洲的薩爾瓦多，伊薩爾科監獄(Izalco Jail) 24日發生猛烈暴力事件，一天之內就有22人遭殺害，總統布基爾(Nayib Bukele)實施「最大緊急狀態」，並封鎖監獄，這起暴力事件是布基爾去年6月上任以來單日新高，而封鎖監獄後囚犯照片曝光，幾乎全裸的他們被擠成沙丁魚，完全違反社交防疫規則。

薩爾瓦多是世界上最危險的國家之一，監獄24日發生大規模暴力事件後，總統當晚下令封鎖監獄，警方著手調查謀殺案，封鎖24小時期間，所有囚犯集中管理，從外媒曝光的照片可以看到，囚犯全部裸上身、僅穿短褲，每個人都緊貼彼此，只有少數人戴口罩。

El Salvador prisoners crammed together in jail lockdown after 22 murders in one day https://t.co/HTDMWaRVoL — The Sun (@TheSun) April 26, 2020

管理期間監獄內黑幫領導人被送進獨立大牢，其他幫派成員則被集中管理囚犯沙丁魚照片曝光，讓外界相當驚訝，自新冠肺炎(COVID-19)爆發以來，薩爾瓦多已確認298病例，其中8人死亡，當局也宣布若是違反疫情禁令規範，都可能被判刑入獄。

(中時電子報)