券商也要與銀行競爭高資產客戶理財業務。金管會28日公布，符合一定條件的券商可申請開辦高資產客戶財管業務，初步估算符合條件的券商共11家，預計最快8月即可上線。

可承作券商要符合三大條件，一是資本適足率要達200％；二是淨值要達100億元以上；三是近期沒有重大裁罰案；證期局副局長張振山表示，初步估算有11家券商可承作高資產客戶財管業務，而券商已開辦財富管理業務的則有18家，2019年券商財管淨收益有7.51億元。

券商可開辦高資產客戶財管有三大業務，一是可接受高資產客戶委託買賣或將其信託財產運用在境外結構型商品，但必須是經金融總會審查過相同發行機構且相同商品結構，或相同商品風險等級者，券商可以自訂類型化審查規範。

二是可以引進海外轉投資子公司及分支機構發行的境外結構型商品，但這必須是符合發行指數投資證券（ETN）資格的券商，且要負連帶責任或為保證機構，國內可發行ETN的券商共有九家，而有海外子公司的則有元大證、凱基證、富邦證、群益證、統一證、永豐金證、日盛證、及元富證。

三是可接受高淨值客戶委託買不限信評等級的債券，不受現行債券信評等級必須達BB級以上的限制。

而高資產客戶即客戶可投資淨資產或保單價值有新台幣1億元以上；或客戶在券商處可投資資產淨值達3千萬元以上。

不過，券商承辦高資產客戶三大新業務，銀行也都可以申請開辦，且銀行的相關法規已在27日預告期結束，預計5、6月即申請開辦，即銀行與證券要競爭同一群有錢客戶。

(工商 )