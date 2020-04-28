公視最新強檔劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》集結眾多演員，製作人陳慧玲找來邱凱偉（Darren）與劉品言飾演「大老婆小老公」夫妻檔，劇中劉品言個性強勢和婆婆鍾欣凌不時槓上，她笑說「原以為是溫柔婉約型，沒想到是嬌生慣養的千金，沒演過這麼『必娶』的角色，有點驕縱又心機，雖然不是壞人但嘴巴壞，有點擔心會因此失去很多婆婆媽媽的票。」

Darren與劉品言第一次合作，Darren幽默地說：「第一次見面的時候就被她的氣場嚇到，光芒強到從宜蘭射到台北，我還想說，咦？怎麼雪隧裡有一道光？原來是品言的光。」無所不撩的舉動讓劉品言笑得合不攏嘴。

劉品言也透露從這兩個角色的「貌合神離」，體現「相愛容易，相處難」。劉品言說：「其實這個老公也是因為善良才變得有點懦弱，有很多話他不好意思說出口，久而久之就習慣順著老婆的意思，大家可以從我們這對夫妻的狀況，去發現婚姻關係的『磨合』和『衝突』，神奇的是你會發現就算我們是在吵架，也會因為拍攝手法的關係讓兩個人變得可愛。」

Darren劇中飾演蘇秉忠是家裡的大哥，底下還有四個弟妹，卻反而像小孩、能力也有限，婚姻中又像小男人，老婆只要一呼吸就會肅然起敬，他認為「很多家庭可能或多或少都會有這樣的人，只是我們戲劇效果有放大了一些。希望大家可以試著理解這個角色。」

已婚的Darren也不諱言，劇中面臨在媽媽與老婆之間做選擇的「送命題」，他認為這是現實生活中每個家庭都會面對的問題，他說：「現實中的我會站在一個中立的角度，要考量到太太是來自不同的原生家庭，兩邊的聲音都不能忽視，立場也都要思考，在中間當一個堅固的橋樑不能斷。」讓劉品言讚他是真男人，笑說戲裡飾演的佳純是個不太好的示範，「講話有點太直接了，希望大家都能透過這部戲一起學習怎麼和彼此溝通。」《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日於公視頻道播出。

Darren與劉品言在《我的婆婆》中飾演一對「大老婆小老公」的逗趣夫妻。（公視提供）

被問到媽媽、老婆該選誰的 「送命題」，Darren解法讓劉品言讚真男人。（公視提供）

Darren突破戲路演出小男人，劉品言氣場強大一呼吸就讓他肅然起敬。（公視提供）

Darren表示他所飾演的蘇秉忠在劇中害怕太太是因為太在乎、珍惜才會表現的這麼懦弱。（公視提供）

(中時 )