錢櫃董事嚴智徑、陳勇仁、執行長連福財及法務長呂嘉等人今天一字排開鞠躬，正式向0426惡火罹難者家屬、傷者及引起社會不安表達深深歉意，宣布100萬補助金、10萬慰問金予罹難者，全國共17間門市即日起暫停營業一周之外，董事嚴智徑代董事長練台生表達他非常傷痛及道歉，請給他一點時間檢討事件內部疏失之處，並會親自上香表達哀悼之意。

嚴智徑並代董事長練台生出面，對於日前傳出練董向北市府施壓之事， 嚴正澄清並無此事，也對於壹電視播報錢櫃火災新聞比例降低部分，嚴智徑表示內部會加以檢討。

錢櫃企業與年代集團今天下午共同發出聲明，對於本次大火的責任歸屬，強調公司責無旁貸，絕不逃避，將以最高的自我耀球及誠意面對，期盼不幸罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，傷者早日康復。

錢櫃董事嚴智徑也強調，公司向來都是以最高規格經營及服務消費者，這次會發生火災悲劇感到深深自責急需要檢討。

身為一個受到消費者肯定的企業，錢櫃因林森分店大火造成重大傷亡及社會不安，公司及全體同仁深深自責且痛心，未能盡到應盡的責任，令社會大眾失望，造成民眾重大傷亡，錢櫃責無旁貸，對於不幸罹難者家屬，除原先致上10萬元慰問金，將另致上一筆100萬元慰問金，由專人積極協助罹難者家屬處理喪葬及後續賠償善後事宜。

錢櫃董事嚴智徑說，會持續聯繫傷者，加派專人協助後續治療及處理賠償事宜，期望將對消費者的傷害降至最低。

同時，錢櫃為表達對社會的責任及深刻歉意，全力照顧錢櫃林森店大火不幸罹難者家屬和傷者後續善後、救治事宜，錢櫃也宣布即日起，除原本因消防問題而停業的門市外，全台共17間錢櫃門市也將主動全面暫停營業一周，重新檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強進行內部教育訓練，深刻檢討此次造成不幸的疏失及不當，重新建立更周密嚴謹的管理措施，負起應盡的責任，以表達錢櫃及全體同仁對社會大眾深刻的歉意。

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(中時電子報)