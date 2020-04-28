有網友在臉書上貼出一張照片，表示自己近日在北車時，發現台鐵告示板上寫著「愛牠就不要打擾牠」，原先還不懂什麼意思，於是繼續閱覽公告貼文發現上面寫著，「本站每年這段時間固定會有一隻母貓回來生產，請不要餵食或圍觀，以免驚擾到小貓，感謝您的配合」，圖文PO出後吸引2千名網友轉發，還大讚北車「超有愛」；包括交通部長林佳龍也發文表示，其實母貓已經是第5年在北車生產。

台鐵公告讓網友大讚。（圖／布萊Ｎ機票達人臉書）

這名長居台北的香港網友23日在臉書貼出這張台鐵公告，表示是希望和大家一起思考人和動物在大都會如何相處，他也表示不想因為這則貼文讓貓咪引起注意，驚擾到牠的生存空間。

對此，交通部部長林佳龍27日晚間也發文表示，這隻灰色花紋小貓，暱稱「鐵花、aka鐵路小花貓」，過去就在北車地下一樓冷氣通風管內，因為肚子餓發出呼叫聲，台鐵曾找來北市動保處協助誘捕，不過因為民眾圍觀，所以即使裝設誘捕籠，至今仍是空空的。

北車「暖心公告」引熱議。（圖／林佳龍臉書）

林佳龍接著表示，貓媽媽平常沒有在北車活動，只有生小貓時，才會出現在通風管，貓媽媽對天花板的通風管路線相當熟悉，台鐵也無從得知牠是如何出入，由於擔心貓媽媽跑到危險處，因此沒有將天花板拆除捕捉牠。

林佳龍在臉書提到，「這是母貓第5年來到北車生產」，並指出台鐵很希望為母貓執行TNR，所以每年等到小貓長到一定程度，就會設置誘捕籠，不過他也補充，那是因為擔心沒有母貓照料小貓會死亡，所以等到小貓長大一點點才設置，「但是連續4年，機靈的母貓都沒有進籠」。

台北車站「暖心公告」被讚爆，羨慕台北的包容。（圖／報系資料照）

經詢問動保專業，認為貓媽媽會選擇自己認為安全的地方生產，所以選定北車的通風管，也是認為「居住環境」相當舒適，林佳龍強調只要不驚擾貓咪，貓咪就很安全；尊重每個生命，給彼此一點生存空間是台灣動保最美的風景！也因此台鐵特別設置公告，提醒民眾不要圍觀或打擾到貓咪，而對於台鐵這款超貼心舉動網友也表示「我愛台鐵」、「超貼心的」、「非常有愛，我愛台灣」、「太暖了吧」！

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(中時電子報)