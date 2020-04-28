五一連假將至，為了避免出遊人潮成為防疫缺口，交通部規劃升級「高速公路1968」APP，羅列各地景點人潮多寡進行分流，但因APP中台南人車熱點就佔全國十分之一，再度引發台南市長黃偉哲強烈痛批「不知觀光局為何與台南市過不去」。對此，行政院政務委員唐鳳28日表示，對於黃偉哲的質疑，政院會就事論事、循序漸進調整。

黃偉哲指出，28日凌晨請人針對交通部所推的「1968 APP升級版」進行實測，發現有好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，也讓黃偉哲再度爆氣怒批「究竟是動物多，還是阿飄多」。

唐鳳今天出席由綠委范雲邀集跨黨派立委組成的立法院數位治理委員會成立大會時，表示政院會針對外界批評，循序漸進改進，他以口罩地圖為例指出，口罩地圖剛上線時，當時曾收到很多藥師的反應，想透過發號碼牌讓大家更早拿到口罩，卻導致口罩存量資料與實際不一致等問題，政府後來也採納這些建議修改健保署系統。他說，未來包括縣市首長在內，只要有「利害關係人」提質疑，大家就事論事、循序調整治理方式，都是非常好的做法。

唐鳳今天受訪時也針對台灣「口罩外交」再做說明。他指出，「護台灣、助世界」口罩響應外交，才短短半天就有超過10萬人、響應100多萬片，大家在人道援助上充滿愛心，凸顯台灣社會行動力，也是防治此次肺炎最重要夥伴。

至於部分民眾質疑，口罩既然已經可以開放捐贈，為何不開放回購過去所剩的口罩？唐鳳表示，響應捐贈是一種dedication(奉獻)，而不是donate(捐)，donate捐口罩要付錢，但dedicated不用（奉獻口罩不用付錢），而是一種心意（上）的響應口罩援助，因為沒付錢，所以也就沒回購問題。唐鳳還說，民眾響應口罩外交的數據，將提供外交部作為未來制訂援外口罩數量的依據。

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(中時電子報)