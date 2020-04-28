台中市北區太平國小舉行主題書展，包括，好書介紹、故事小天使說故事、圖書館導覽解說、小主播廣播、線上閱讀認證等活動。防疫期間，針對電腦區、閱覽區及讀者還書處進行消毒，師生分流入館並落實配戴口罩，採梅花座、保持安全社交距離，持續閱讀不中斷。

校方表示，閱讀教育是學校校訂課程，配合閱讀飛翔的多元智慧理念，圖書館改造成為社區共讀站，營造優質閱讀環境，全校師生徜徉書海，更鼓勵親子共讀；防疫期間不要戶外趴趴走，在社交距離內，坐下來靜心閱讀。

即日起為期3周的主題書展，於校內勤翔館展出，配合學習領域，擬定「動物的奇幻世界」為主題，由閱讀推動教師和級任老師提供適合不同年級學生程度之書單，讓全校師生閱讀，接續配合學習單書寫，選出公布優秀作品，讓學童們觀摩。

另「故事小天使說故事」，則是由國小二年級陳爰霏，發揮大手牽小手的精神，精彩講出「愛跳舞的巴雷蕾」的繪本故事，給幼兒園的小朋友聽，沉浸在歡樂的舞蹈故事天地裡。

(中時 )