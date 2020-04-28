透過他的巧手，將排灣族珍藏、工藝品維妙維肖繪畫出，保存台灣文化更進一步。4月27日為陳奇祿院士（1923-2014）98歲冥誕，國立台灣博物館與國立台灣大學人類學系特別共同出版《神手奇畫：陳奇祿院士民族學標本圖繪》專書，以「神乎其技的巧手，創出奇祿特有的圖繪」隱喻作為書名，見證這位台灣近代文化發展的重要關鍵性代表人物所留下的珍貴遺產。

排灣族古琉璃珠項飾，左為圖繪，右為1930年台大入藏琉璃珠串。（台博館提供）

台博館館長洪世佑表示，陳奇祿院士早年曾擔任台灣省立博物館（台博館前身）陳列部主任，對該館的人類學、民族學收藏有深入研究，生平手繪的「標本圖繪」不下千幅，但多數圖稿因配合書籍論文付印的緣故並未留下，只留下53幅代表性的作品，因與該館淵源深厚，故在身後囑其家人務必將這批世所僅存的親筆手繪標本圖繪贈予台博館典藏，他希望藉由專書出版，社會各界能再次有機會欣賞陳院士所繪充滿寫實風格的人類學細緻圖繪與線描。

台博館這次特別邀請陳院士的指導學生李莎莉擔任主編，李女士說圖錄編撰的最大特色係以「原樣重現」為原則，進行圖像與圖繪的相互對照。因為陳院士在台大人類學系任教時，曾系統性地以該系收藏的民族學文物標本作為圖繪對象，原53幅圖繪中計涵蓋了279件文物，也參考部分日本和歐美學者文章或專書內文物照片，部分亦參用台中張氏友人與東京大學的藏品，畫作與真品比對更顯維妙維肖。

陳院士夫人陳張若女士親自接受贈書。（台博館提供）

除家屬提供珍藏已久的老照片和田野筆記之外，書中也納入多篇陳院士的好友與同事各自抒發對其過往生活點滴及貢獻的心情故事，包括馬以工女士〈文化日常—陳老師的人生盛宴〉、邱秀堂女士〈慎獨擇善謙謙君子陳奇祿院士〉、楊式昭女士〈陳奇祿先生的書法記事〉及李乾朗先生〈文化資產保存的開路先鋒－追憶文建會陳主委的文資保存風範〉四篇。

陳奇祿院士一生致力文化學術領域，曾獲諸多殊榮，包括中山文化基金會學術著作獎、國家文藝獎特別貢獻獎、行政院文化獎、國家文化資產保存獎等。並歷任要職，擔任首任文建會（文化部前身）主委、國家文化藝術基金會首任董事長、與中華民國公共電視台籌備委員會主任委員等，擔任文建會主委期間規劃文化發展方案、策劃藝文展演活動、培育藝文及行政工作人才，奠定了我國文化建設的深厚基礎。

(中時電子報)