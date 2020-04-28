新冠肺炎疫情持續，政府祭出1兆500億元作為紓困，而在教育領域部分，教育部今(28)日宣布，放寬學貸條件，還款人最長可16年無須償還本金；運動事業方面則開出總預算約31億5500萬元的「運動產業紓困振興2.0版」計畫；另也對社區大學提撥1.5億元作為紓困特別預算。

教育部高教司司長朱俊彰表示，若以學貸30萬元來計算，分8年償還，每月須繳3241元，其中本金3016元，利息僅225元，因此綜觀學生申請就學貸款的情況，還款最大負擔在於本金而不是利息。

朱俊彰提到，考量到今年受疫情影響，教育部2月便放寬申請就學貸款限制，現在則是開始放寬緩繳本息申請門檻，也就是月收入未達4萬元者，同時可緩繳本息，或只繳息不還本的申請次數，分別倍增為8次8年，並且還款人最長可申請16年暫緩償還本金，這項措施將於8月1日起如期上線，以嘉惠更多薪水正在起步的青年朋友，站穩剛出社會的第一步。

至於體育事業方面，教育部則表示，先於3月期間啟動「運動產業紓困振興1.0版」，總預算約12億500萬元，其中7億元來自「運動彩券發行損失及賠償責任準備金」，因應疫情持續協助運動事業紓困，4月初提出19.5億元的行政院第2波紓困特別預算，運動產業紓困振興措施已由1.0版升級為2.0版，總經費已達31億5500萬元，針對營運困難的運動事業，可補助員工薪資酬勞、場地設備租金、貸款利息補貼等營運成本，範圍也包括運動產業自由工作者的酬勞，教育部預計5月7日公告並開始受理申請。

受疫情影響，全國89所社區大學，已有55所全面停課或延後開課，開課者面臨學員流失、退費及加強防疫工作等壓力，只好苦撐經營，教育部終身教育司司長黃月麗則說，本次首獲行政院同意，編列第2波紓困特別預算1億5000萬元，協助社區大學等教育事業減輕營運負擔。

(旺報 )