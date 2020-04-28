「2020科技＊學習力-全臺首學課程博覽會」5月9日將在台南一中辦理。(曹婷婷攝)

台南市第2屆「2020科技＊學習力-全臺首學課程博覽會」5月9日將在台南一中辦理，活動因應防疫調整為線上直播，當日更將邀請唐鳳政委至台南一中舉行開幕講座，並展開60門亮點教師線上直播說課，邀請民眾「在家」參與教育盛會。

台南市長黃偉哲表示，台南5／9將推出全台灣第一個線上課程博覽會，去年已辦過第一屆，但今年因為疫情關係，改採線上直播，相信課程博覽會對於同學的學習有非常大的幫助，可以認識各式各樣的課程，發覺自己適合的領域，尤其，今年課程博覽會不僅沒有因疫情而變少變小，反而開創線上課程博覽會空間，讓更多同學、老師、家長可以不用到現場，但可充分認知自己學習等領域跟方向。

教育局長鄭新輝表示，首屆博覽會主題是「關鍵對話」，邀請教育部長及專家學者，盤點台南市新課綱準備情況並逐步實踐各項配套措施，參加教師人次達1500人；今年活動以「自主學習、科技應用、學習策略、教學效能」為主軸，強調教師與學生才是主體，不受限教學場域，運用科技網絡，開啟數個學習時空，並透過網路產生無線(限)連結。

因應防疫線上自主學習需求，教育局準備1萬3000個平板電腦，公布全台最友善的線上課程折抵規定，視教師使用的媒材及學生的學習需求，折抵方式從20％至100％，鼓勵教師接受到熟練，感謝台南教師在這段時間的配合及努力。

「全台首學課程博覽會」活動遵照中央流行疫情指揮中心公布公眾集會活動指引，到場貴賓由市府在人數限制額度內主動邀請，並確實執行防疫措施，唐鳳講座主題「台灣社會創新發展趨勢-對教育的啟示」，之後展開台南市小中高60位亮點教師線上直播說課，歡迎關心教育民眾「在家」任選科目觀賞。60門課程有國英數社會自然等10考科，科技藝術健體綜合4領域，高中職特色課程及人權性平海洋生命環境等重大議題。

(中時 )