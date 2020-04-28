台灣道教總廟鼓勵信徒以花香祈福，以協助花農一起挺過疫情難關。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情衝擊，花卉外銷大受影響，花農們叫苦連天，外埔區台灣道教總廟無極三清總道院則提倡「以花代香」；主委鄭銘輝表示，火鶴花愛心外型相當討喜，信徒可在初一、十五以花供佛，一同幫助農民度過這波難關。

台灣火鶴花產業發展協會指出，近年來台灣發展精緻農業，提升種植技術及環境，讓火鶴花躍與國際舞台，今年受疫情影響，造成主銷日本火鶴花出不去，嚴重影響花農生計。

鄭銘輝指出，「香、花、燈、塗、果」等都是供養物品，廟方提倡信徒「以花代香」供佛，用護農、愛民的善意選購國產優質「火鶴花」；同時，母親節即將來臨，由於火鶴花愛心外型相當討喜，呼籲民眾也能將花送給辛苦的媽媽。

台灣道教總廟無極三清總道院指出，由於目前正值防疫期間，為避免人擠人爆發感染風險，該活動以線上為主，由三清總道院每月初一、十五日，代民眾供佛求闔家平安，或寄送火鶴花到府上用於供佛或傳遞親友間關懷之意。

(中時 )