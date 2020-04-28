執政黨擬修《農田水利法》 綠委：為健全人事制度 20:172020/04/28 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委郭國文 (中)。 (中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委郭國文今日接受記者電訪表示，有關立院經委會明日將審查《農田水利法》修正案，執政黨會提案修法，是因為水利會是台灣唯一的公法人組織，既然如此就不是私人財產，而為了行政機關資源整合，把水利會編入水利署，讓人事制度較為完整。 國民黨政策會今日提出質疑，民進黨此時提出《農田水利法》修法，是為了將農田水利會收歸國有，是為了選舉考量，而非農友利益。 (中時 ) #農田 #水利會 #水利法 #今日 #執政黨 #農田水利會 #綁樁 #黑道 #國民黨 #地方勢力 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨的不可能任務？ 04:102020/04/24 時論廣場 社論／有新氣象沒新想像，感動不了人 04:102020/04/24 時論廣場 酸促轉會是在哈囉？ 國民黨：總裁批簽檔案2013已數位化 23:202020/04/24 政治 與綠營1988別苗頭 國民黨籌設紓困服務中心 04:102020/04/25 財經焦點 店家怨遲拿不到紓困 江啟臣歡迎民進黨採用排富發現金 16:122020/04/25 政治 江啟臣：國民黨不懼戰 用最大努力維護和平 15:562020/04/26 政治 國民黨的崩解 04:102020/04/27 兩岸藝文 敦睦艦案調閱小組遭綠營復議 國民黨粉專強力反擊 14:322020/04/27 政治 國民黨成立國際部 江啟臣：計畫中 18:042020/04/27 政治 立院將審《農田水利法》 呂謦煒轟民進黨打劫人民 10:362020/04/28 政治 政治熱門新聞 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 又是柯愛將！董德堉、凌婉真爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了 - 政治 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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