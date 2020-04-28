民進黨立委郭國文今日接受記者電訪表示，有關立院經委會明日將審查《農田水利法》修正案，執政黨會提案修法，是因為水利會是台灣唯一的公法人組織，既然如此就不是私人財產，而為了行政機關資源整合，把水利會編入水利署，讓人事制度較為完整。

國民黨政策會今日提出質疑，民進黨此時提出《農田水利法》修法，是為了將農田水利會收歸國有，是為了選舉考量，而非農友利益。

(中時 )