新冠肺炎持續延燒，重創觀光住宿業者，苗栗縣內約有65家合法住宿業者，平均業績大約降了7到8成，爭取中央經費補助，苗栗縣旅館商業同業公會辦理「旅館業產業轉型與升級培訓課程計畫」，規畫苗栗縣旅館從業人員培訓課程，相互交流，儲備能量一起挺過疫情難關。

苗栗縣政府文化觀光局輔導縣內觀光產業公協會，申請中央補助辦理相關人才培訓計畫。苗栗縣觀光協會、旅館商業同業公會、民宿發展協會及旅行商業同業公會獲補助核定，執行人才培訓計畫為復甦轉型做準備。縣府文觀局也輔導公協會申請第二階段培訓補助計畫，朝向640人次觀光從業人員培訓目標。

苗栗縣旅館商業同業公會辦理旅館業產業轉型與升級培訓課程計畫，開放80人，每人培訓120個小時、15天課程計畫。旅館公會因應疫情，分別在苗南、苗北地區規畫40人，分流進行並落實體溫測量、手部酒精消毒、梅花座，避免群聚全力防疫。

苗栗縣旅館商業同業公會總幹事曾瓊偉說明，苗栗縣內目前有65家合法住宿業者，員工約有1100人，透過計畫規畫15天課程，安排工作安全、餐飲衛生、數位行銷、客房實務、服務品管等課程，縣內業者相互交流，並規畫跨區域標竿學習，參考外縣市業者的經營經驗等，透過培訓計畫精進品質管理、思考轉型等，在疫情期間儲存能量再出發。

(中時 )