台中》2020年04月28日 台中市▲中市大里區樹王里東興路612巷，申請自來水延管將動工，中市立委何欣純（右2）邀集地方議員及水公司等，日前前往勘查。（黃國峰攝）

等了40年，中市大里區樹王里東興路612巷，終於要有自來水來，台中市立委何欣純積極申請延管延，並協助申裝，日前邀集當地議員及相關單位，至現場會勘，讓當地一位80多歲的老婆婆相當高興，說等了四、五十年，終於有自來水可喝了。

台中市大里區人口二十多萬人，自來水普及率已94.44％，但樹王地區之自來水普及率卻僅42.06％，樹王里長陳俞樺表示，早期該里為農業環境，地下水源充沛，居民長年習慣使用井水作為日常用水，但經濟發展，不少工廠侵入，地下水質變得堪憂，一位黃姓里民指出她的婆婆身體微恙去看醫生，醫生點出可能是水質問題。

台中市立委何欣純指出，目前自來水延管所需用地已協調解決，也請廣為宣傳，鼓勵未申裝的用戶，趁這次延管一起申請，費用會較省，另外天然氣新裝工程也已在施工中，預定5月中旬完成天然氣試壓及供氣，將要求自來水延管計畫執行單位，能積極趕工，配合天然氣管一起完工，一次性的解決天然氣及用水的民生需求。

立委何欣純邀集李天生、林德宇、張滄沂等議員、樹王里陳俞樺里長、自來水公司、瓦斯公司、經發局、建設局、大里區公所至現場會勘，水公司同意在大里區樹王里東興路612巷的自來水管延管，將併同新裝用戶一起施作，預計可於5月中旬前完工。

(中時 )