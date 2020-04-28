北韓最高領導人金正恩多日未露面，加上外媒傳出他進行心血管手術後病危，引發國際媒體一陣炒作，雖然韓國與美國總統川普都表示金正恩確實健在，但媒體猜測仍無止息跡象。不過在28日早晨台北時間05:00，經川普認證的金正恩推特帳號回應川普推文，表達對川普競選連任的支持，並稱讚川普是最努力工作的總統、表現最佳的最高統帥。

美媒誤傳金正恩死訊後，即傳與之關係密切的韓國鄭重否認，但外媒卻極為興奮，傳出各種北韓如何內鬥、接班人如何安排、金正恩身體狀況如何惡化等等匪夷所思的劇本。美國總統川普在記者會上表示，他確實知道金正恩的狀況，但無法透露細節，祝福他一切安好，不久之後大家都會聽到一些有關他的事。

而就在川普發言當天的美東時間27日下午5時，川普在推特上發文表示，「我會在下午5:30在白宮舉行記者會，謝謝你！」大約半小時後，也就是北韓時間28日早晨6:00，一個受到川普認證與推薦的金正恩個人推特帳號回覆了上述川普的推文稱：「川普總統應該再做一任，大家都同意吧？」

隨後金正恩推特帳再針對川普競選發出2條回應訊息稱：「再給有史以來工作最努力的總統4年的任期」、「再給表現最佳的最高統帥4年時間」。

金正恩在回覆川普訊息時，還附上川普在4月6日於推特上認證並推薦的金正恩推帳號@RealKiimJongUn的畫面截圖，以證實此一帳確為金正恩本人所有。金正恩即能親自發表推文，顯見近日內有可能在適當時機露面。不過這次金正恩回覆川普推文，倒是首次受到注意。金正恩動作同時也讓人猜測，他之所以回應川普將舉行記者會的推文，可能是剛與川普有所聯繫，川普才會在記者會上胸有成竹地答覆媒體對金正恩健康狀況的提問。

由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）網站先前報導，金正恩接受心臟手術後正在休養當中，美國有線電視新聞網（CNN）後續更引述消息人士說法，指金正恩病況危急，其他媒體加碼跟進，指金正恩已腦死、成為植物人，儘管南韓官方澄清金正恩依然健在，而且狀況很好，金正恩健康堪虞的消息仍在各國媒體、網友間瘋傳。

(中時電子報)