新北市南山中學三位高一學生傅悅恆、王詩晴、宗靖芸分別代表南非、海地、委內瑞拉，與全世界的高中生利用線上視訊進行WIMUN Online。（南山中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市南山中學三位高一學生傅悅恆、王詩晴、宗靖芸分別代表南非、海地、委內瑞拉，與全世界的高中生利用線上視訊進行WIMUN Online。（南山中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市南山中學三位高一學生傅悅恆（左起）、王詩晴、宗靖芸分別代表南非、海地、委內瑞拉，與全世界的高中生利用線上視訊進行WIMUN Online。（南山中學提供／葉書宏新北傳真）

新北市南山中學三位高一學生傅悅恆、王詩晴、宗靖芸分別代表南非、海地、委內瑞拉，在紐約時間4月27日早上8時（台灣晚間8時），與全世界的高中生利用線上視訊進行WIMUN Online，共同關心國際事務。

今年因為新冠肺炎疫情關係，世聯會的模擬聯合國會議WIMUN無法在紐約舉辦，所以首次辦理了線上模聯會議，連線全世界共同討論國際事務，討論由聯合國預防犯罪與刑事司法委員會的各國移民偷渡問題，會議中特別安排了聯合國的官員Mr.Gilberto Duarte同步在線上與學生分享及討論聯合國在相關移民偷渡的問題中曾經執行的項目及面臨的問題，帶來聯合國最真實的經驗。

三位同學與來自杜拜、紐約、義大利、波蘭、印度的高中生進行溝通討論，並對聯合國官員提出問題。會議全程使用英文進行，除了討論國際事務外，還與國外的學生溝通交流，確實觀察瞭解世界各地發生的事務。會議將進行三天，南山學生與世界直接連線，在全球肆虐的疫情中，關心參與國際事務絕不缺席。

代表南非的傅悅恆表示，使用英文溝通是面對未來非常重要的能力，現在能跟全世界的高中生一起討論，還能親自接觸到聯合國官員的經驗非常珍惜，他早早就在準備想要跟聯合國官員詢問的事項。

有多次參與校際交流活動及模聯會議經驗的王詩晴對模聯活動情有獨鍾。她常常到聯合國官網或國外的媒體中觀察國際發生的事項。她表示這次儘管因為全球視訊的時間有點不方便，希望藉由與國外學生的真實接觸，瞭解各地真正發生的事情及其觀點，同時希望精進自己的英文技巧，也可以透過不斷的討論激發自己的思考與想法。

宗靖芸提到，108課綱就是素養教育的養成，而參與這次的世聯會模聯會議就是鍛練培養自我思考能力及國際事務的態度，有此實務經驗，對於素養提升有極大的幫助。

指導老師張海倫表示，學校非常重視學生視野的提升，本活動全世界連線視訊模聯會議的相關費用，也由學校支付，就是希望讓南山學生在全球疫情肆虐下一樣能接觸並關懷世界的事務，開拓國際視野。

南山中學蔡銘城校長表示，南山從2007年便開始進行模聯活動，同時2018、2019成立高中生首發團前往紐約聯合國總部參加世聯會所舉辦的WIMUN模擬聯合國會議。他強調模擬聯合國活動能夠大範圍全面性的提升學生素質，是南山一直堅持的教育理念。

(中時 )