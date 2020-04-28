法僑Nicolas Caffin在臉書分享，直說收到桃園的防疫包笑歪、大讚超豐盛「太可愛」。(蔡依珍攝)

法僑Nicolas Caffin在臉書分享，直說收到桃園的防疫包笑歪、大讚超豐盛「太可愛」。(蔡依珍攝)

桃園舉辦法僑防疫座談、傾聽法僑疫情期間的需求。(蔡依珍攝)

桃園舉辦法僑防疫座談、傾聽法僑疫情期間的需求。(蔡依珍攝)

桃園舉辦法僑防疫座談、傾聽法僑疫情期間的需求。(蔡依珍攝)

桃園舉辦法僑防疫座談、傾聽法僑疫情期間的需求。(蔡依珍攝)

桃園「澎湃」的防疫包不只國內讚像普渡，還紅到國外去，法僑Nicolas Caffin就在臉書分享，直說收到笑歪、大讚「太可愛」，28日現身桃園法僑防疫座談，再讚台灣防疫工作整備迅速、中央指揮清楚明確，法國在台協會主任公孫孟也說桃園的防疫包堪稱是「求生安全包」。

「隔離要確實、陪伴要溫暖！」桃園市長鄭文燦主持桃園法僑防疫座談、傾聽法僑疫情期間的需求，他提到桃園坐擁機場，有逾200名外國人入住桃園防疫旅館，由外事警察監測、關懷，桃園不分國籍，都貼心送上防疫包陪伴度過14天檢疫期，裡頭有溫度計、14個口罩、20個垃圾袋以及零食、線上視聽娛樂代碼等，讓他們不會無聊，樂見法僑在臉書分享「澎湃包」，「台灣不只安全、更友善！」他也讚法國企業家樂福主要物流中心在桃園，盤石艦官兵確診一口氣閉館5間店消毒，迪卡儂也在桃園設有分店，都很很落實防疫措施。

公孫孟感謝桃園貼心照料，桃園的法僑都融入桃園生活，開心待遇等同台灣人，他也提到家樂福和迪卡儂不只是法國企業、更是台灣的企業，樂於配合防疫措施，也藉落實安全措施傳達法國對台灣的善意，以法國諺語「患難見真情」見證兩國友誼。

Nicolas Caffin3月23日曾在臉書社團「Communauté française à Taiwan」發文大讚檢疫第2天聽到門鈴聲，開門就見地上有一大袋桃園送的零食，都超實用，全都沒吃過特別一個個嘗試，最愛番茄口味的餅乾，坦言外國人買口罩不容易，拿到14個口罩很驚喜，檢疫期間也能上網、在家走動，完全不會寂寞或無聊，直說台灣什麼都好，「就是罰單貴了點！」

(中時 )