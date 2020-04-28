永昕生醫(4726)近年調整營運策略，28日宣布旗下生物相似藥LusiNex以賣斷的方式，將與歐洲生物藥公司簽訂資產銷售合約，總價金1650萬美元(約新台幣5億元)，預計今年可望認列一半金額此外；加上CDMO(委託開發製造服務)上半年會再接獲2個新客戶，力拚營運轉機發酵、翻轉，擺脫虧損。

永昕生醫總經理陳佩君表示，此次交易對公司營收與財務層面，均可產生正面助益，不僅充實營運資金及建廠資金，更將擴大生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）營運規模並增加獲利。

永昕過去因朝多元化領域發展造成資源不足，去年營收3.91億元，年增84.86％；稅後虧損2.18億元，虧損較前年收斂，每股虧損1.74元。為此，轉型成CDMO(委託開發製造服務)公司，打造一站式服務；除既有客戶外，今年第2季將會有2個新客戶加入，強化營運動能。

陳佩君指出，永昕即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約合新台幣5億元），轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果，給這家歐洲製藥公司。

永昕目前除已取得議約金200萬美元，這家歐洲製藥公司將依約支付300萬美元的簽約金，後續還將依會計準則逐期認列營收，預估今年會認列逾800萬美元。

(工商 )