台北花園大酒店於即日起至6月30日推出「住滿24小時玩遊台北住房專案」，兩人同行，每人每晚僅需950元，即精緻客房兩人房1900元可入住滿星級飯店24小時，另享假日入住不加價，專案附贈早午餐套餐兩客及免費健身房設施。

值得一提的是，本次專案並特別加碼銅板加價升級服務，加價24元可再延長入住時間2小時，加價48元可享升等成親子三人房，加價72元同享房型升等及延長入住時間2小時，標榜讓客人悠遊漫步於於城市桃花源，盡享舒適慢活好時光。

台北花園大酒店擁有SPA、星級舒適精緻客房、中西薈萃經典美食、賓至如歸的服務以及緊鄰捷運站、西門商圈的絕佳地理位置，一直是觀光及商務旅客的首選。近期餐飲更是推陳出新，今年度推出全新品牌「To-Gather饗聚廚房」無國界自助百匯，用美味凝聚每一刻。館內米其林餐盤指南推薦「PRIMEONE牛排館」除原奢華牛排饗宴外，更新增由旅法多年主廚規劃的法式尊寵桌邊服務甜點車。

「六國麵包坊」則推出由天成飯店集團雙主廚嚴選台灣食材，聯手打造的玩味果醬、冠軍吐司。多元化的餐飲服務，搭配上本次「住滿24小時玩遊台北住房專案」，讓旅客能不必為食而煩惱，於飯店盡享尊榮享受。

(工商 )