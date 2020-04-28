雞精領導品牌白蘭氏重磅投入滴鷄精戰局，28日舉行記者會宣布推出新品白蘭氏萃鷄精，並雙品齊下、一次推出「白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃鷄精—孕哺滋養菁萃」，同時滿足女性與孕哺媽咪的滋養需求，邀請藝人蔡依林代言。

白蘭氏萃鷄精除為補充女性平常營養，更飽含豐富膠原蛋白，打造Q亮澎潤好氣色，攜帶與飲用方便。（先勢公關提供）

蔡依林本身是該品牌愛好者，在演藝事業上一向追求完美，正符合品牌「追求完美到每個環節不放過」的精神，為確保品質，品牌從原料選材、獨特工法、生產測試等，堅持不假代工之手，全程親力親為，以最高標準層層把關，成品更經過上萬次反覆調校。

催生萃鷄精的品牌資深行銷經理陳菀儒透露，蔡依林在第一次試飲時，喝了第一口整個人馬上伸直背脊、彷彿注入活力般，並可愛地問：「我可以再喝一碗嗎？」顯得對口感及滋味相當中意。她為品牌拍攝的廣告將在下月安排播出。

母親節贈禮首選

記者會上也邀請風味達人萊特，說明飲用時以「觀、聞、啜、潤」來品嘗細緻濃郁的風味，感受「如小時候在阿嬤家喝到的香醇雞湯」。

白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳表示：「我們以量身打造滋補的概念，涵蓋女性不同人生階段的養身需求，深耕孕哺市場之餘，也延續滴鷄精飲用時機，讓市場更形擴張。」母親節將近，預計將會為市場再掀搶貨狂潮。

白蘭氏萃鷄精，符合現代女行滋寵保養觀念。（先勢公關提供）

營養師：吃多不如補得精

參與記者會的營養師宋明樺表示：「女性步入35歲之後，膠原蛋白流失速度是25歲的二至三倍，因此，膠原蛋白的補充就成了女性保養的重要課題。」而「孕哺滋養菁萃」飽含豐富膠原蛋白，幫助女性打造Q亮澎潤好氣色。

宋明樺也分享人母經驗：「懷孕期間，許多媽媽以為大量攝取食物或補品，就能讓寶寶頭好壯壯，重點是把握『質精』原則，意即均衡飲食，強化蛋白質、Omega3、葉酸等關鍵成分的攝取，有助寶寶健康發育。」

另外，耕莘醫院婦產科醫生彭加雯表示，上班族女性普遍壓力大、作息不正常，建議把握30歲的關鍵轉折，以溫補方式先為體質打底。慶祝新品上市，各大通路有優惠嚐鮮價，詳細內容可見官網。

(中時 )