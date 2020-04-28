F-35無疑的是綜合性能最好的戰機，不過許多技術問題還沒有完全解決，聯合打擊戰機計劃辦公室(JPO)的一份檢討報告中說，F-35如果持續保持超音速飛行，其飛行振動可能會損壞戰機的尾部，而且這一問題已不能以修改機體解決，只能通過更改飛控軟體來修正。這將意味著，F-35無法執行長距離緊急攔截任務。

防衛新聞(Defense News)在2019就首次批露這項缺點，報告書說，較長時間的超音速飛行，會造成F-35結構性風險，包括匿蹤特性的衰減，以及機尾的傷害。這對美國海軍與海軍陸戰隊而言將是個麻煩，表示F-35只能以超音速飛行一小段時間，這樣的限制，對於飛行員將「綁手綁腳」，也可能使海軍的F-35C無法進行超音速攔截。

JPO聲明說：「這個問題已於2019年12月17日結案，對於傷害匿蹤塗料的問題，已經徹底解決，新研發的塗層，可以承受長期飛行的磨耗，而且重量和其他要求也都達標。不過，對於高速飛行，我們採用飛控軟體限制，使戰機不會承受傷害。」

文件顯示，垂短起降(V/STOL)的F-35B，以及航艦專門型F-35C，所遇到的超音速飛行傷害，屬於「第1類缺陷」，代表「無法修正的缺陷」。

無法持續超音速，對F-35是嚴重傷害嗎? 一種說法認為，具有匿蹤特性的F-35，可能並不需要經常超音速。

F-35 Lightning II - Airpowerdemo - Luchtmachtdagen - 10&11/06/2016

分析師布萊恩·克拉克(Bryan Clark)說，與具備「超音速巡航」性能的F-22相比，F-35的超音速飛行能力，更像是「在緊急情況下的絕招」， 超音速飛行不是F-35的主要功能。事實上，超音速飛行反而削減了了F-35的主要優勢，因為當F-35點燃後燃器時，進入超音速時，它將迅速失去剩餘飛行時間，而且正在加熱飛機的外部，將暴露自己的行蹤。

但是，一位退休的海軍飛行員表示，對海軍戰機而言，超音速的時間限制，是相當致命的。

雖然在近代的空戰觀念，是在敵機發現自己之前，依靠有效的雷達，加上視距外武器獵殺敵機即可，但是出於歷史和文化原因，海軍飛行員對此並不信任，因為在越南戰爭期間，當時的美國空戰武器嚴重依賴飛彈，也取消了機砲，結果，當時飛彈相當不靈光，導致在越戰期間許多美國飛行員戰死。

這位退休海軍飛行員表示，在戰鬥環境中，如果戰機遭到攻擊，此時必須高速機動，來擺脫敵機追擊或飛彈的來襲，如果後燃器使用時間被限制，這將是一個頗嚴重的問題。

對於海軍而言，這個問題還更為複雜，因為航空母艦一次出航，就要花上幾個月的時間，如果遇到戰機損，這架戰機很難在航艦上完全修復，它只能放在機庫的一角，直到返回母港，在此期間，航艦的戰鬥力就損失了。

其他的F-35缺陷大多數已經解決，比如先前提過的頭盔顯示器過亮，改用新的有機發光二極體（OLED）後，這問題已經解決。

還有一個問題，是F-35在寒帶天氣環境，電池容易故障的毛病，改善的方式是電池充電器週邊隔溫材質的改善，已在2019年7月22日得到解決。

(中時電子報)