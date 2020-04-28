美國五角大廈27日正式解密，公布了所謂「不明空中飛行物幽浮（UFO）」的短片。日本防衛大臣河野太郎28日在記者會上表示，「我不太相信UFO，但美國國防部公布影像，想問問其真正的用意及分析。」

河野還表示，「自衛隊的飛行員至今好像沒有遇到過UFO，但我想應好好制定萬一遇上UFO時的因應步驟。」他還說，自衛隊若遇到UFO，可攝影的話就拍下來，今後將研討該如何因應。

防衛省幹部表示，假設UFO進入日本領空，戰鬥機的飛行員可能會用日語呼喚他們吧。

(中時電子報)