日防衛相指自衛隊也該制定遇上UFO的因應步驟 18:382020/04/28 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛大臣河野太郎28日在記者會上表示，自衛隊也該制定遇上UFO的因應步驟。(取自日本電視台網路新聞畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國五角大廈27日正式解密，公布了所謂「不明空中飛行物幽浮（UFO）」的短片。日本防衛大臣河野太郎28日在記者會上表示，「我不太相信UFO，但美國國防部公布影像，想問問其真正的用意及分析。」 河野還表示，「自衛隊的飛行員至今好像沒有遇到過UFO，但我想應好好制定萬一遇上UFO時的因應步驟。」他還說，自衛隊若遇到UFO，可攝影的話就拍下來，今後將研討該如何因應。 防衛省幹部表示，假設UFO進入日本領空，戰鬥機的飛行員可能會用日語呼喚他們吧。 (中時電子報) #UFO #自衛隊 #因應 #步驟 #飛行員 #防衛大臣 #河野太郎 也許您會感興趣 推薦閱讀 目擊60艘UFO排直線升空？英國人嚇傻 16:142020/04/24 搜奇 正式公布UFO影片 五角大廈想說啥 15:592020/04/28 軍事 國際熱門新聞 金正恩真沒病！韓高官點出神隱關鍵 - 國際 金正恩生死 祕密藏在專用列車裡 - 國際 金正恩真有事！川普開腔透內情 - 國際 救救馬鈴薯 比利時呼籲居民每周吃2次炸薯條 - 國際 金正恩不是動心臟手術？脫北高官：朝射飛彈時恐發生意外 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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