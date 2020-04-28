偏鄉身障者有福了，雲林縣「輔具巡迴維修車」上路。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區交通不便，身障者平日出門全靠輪椅、拐杖等行動輔具，一旦故障只能困在家裡，雲林縣議會副議長蘇俊豪得知身障者困境，邀集企業購買1輛「輔具巡迴維修車」，28日捐給雲林縣復健青年協進會，即日起提供行動輔具免費維修服務，幫助身障者解決行的問題。

打造偏鄉行無礙「輔具巡迴維修車」捐贈儀式，28日在東勢鄉「心歡喜服務中心」登場，由雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣議會副議長蘇俊豪等人共同主持，捐贈單位永鑫能源公司董事長湯孟翰、寶島能源公司代表王孟凱與王文蔚、台中市新旺獅子會會長黃宗源出席與會。

謝淑亞表示，雲林縣身心障礙者人口約5萬餘人，占全縣總人數7％左右，比例相當高，他們出門在外全靠輔具，但輔具總有故障的時候，有了這輛「輔具巡迴維修車」，可以把服務送到家，感謝企業伸出援手，用愛心打造偏鄉行無礙的生活。

蘇俊豪說，雲林海線交通本來就較不方便，身障者的輪椅如果壞掉連出門都有困難，所以輔具巡迴維修對他們很重要，「輔具巡迴維修車」的啟用，可以滿足他們走到戶外的基本需求，配合復康巴士，身障者行無礙的目標將大大跨越一步。

復健青年協進會理事長劉長庚指出，支架、輪椅、拐杖、助行器等輔具就像身障者的腳一樣，以往輔具毀損，需自行到東勢鄉維修據點，或由台北榮總輔具團隊1年2次下鄉巡迴維修，有了「輔具巡迴維修車」，身障者便能享受到宅服務的便利。

(中時 )