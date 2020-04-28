豬揚戀分手後，周揚青分手信揭露羅志祥各種渣男行徑，讓他的好形象徹底崩塌，過去事也一一被搜出重新審視；先前愷樂就曾在綜藝節目上透露老闆羅志祥每年都會送名牌包，有網友就從周揚青舊照發現曾闊氣送小豬價值400萬元大禮，卻僅換來一個4萬元公仔，引起不少人酸羅志祥「小氣」。

周揚青曾闊氣送小豬價值400萬元生日大禮。(圖/ 摘自周揚青IG)

羅志祥分手事件後續陸續有人爆料，近期有網友從周揚青Instagram挖出舊照，發現她豪氣送羅志祥價值近400萬元的Supreme和LV聯名的限量行李箱加滑板當生日禮物，甚至飛到台灣一起過生日；儘管之後羅志祥也有送上潮牌公仔給周揚青當生日禮物，但網友細查後發現公仔價錢約4萬元左右。

但周揚青生日只收到羅志祥送的一個價值約4萬元的公仔。(圖/ 摘自周揚青IG)

兩人連送禮價錢都達百倍，讓網友忍不住酸「為啥明星戀愛都能談出扶貧的感覺」；有不少人想起來，愷樂在節目中曾說老闆羅志祥每年都會送名牌包給她，羅志祥對正宮和小三的差別，讓許多網友替周揚青感到不值。

(中時電子報)