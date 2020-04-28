新北市永和國中D.school師生發現小耳症的學生戴起口罩不方便，特別製作「口罩減壓帶」來幫助他們，也贈送給三軍總醫院500份。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和國中D.school師生發現小耳症的學生戴起口罩不方便，特別製作「口罩減壓帶」來幫助他們，也贈送給三軍總醫院500份。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和國中D.school生活科技老師與學生發現小耳症的同學戴起口罩不方便，特別製作「口罩減壓帶」來幫助同學，也贈送給三軍總醫院500份，提供不同頭型的人使用，更號召全市D.school合作量產捐贈醫療單位、學校及小耳症相關基金會，並分享製作方法到「台灣武漢肺炎醫用資源」FB社群，讓長時間戴口罩不再是難事!

教育局長張明文表示，感謝永和國中D.school團隊從師生的需要發揮108課綱生活科技領域「想」、「做」、「用」的精神，結合各領域課程，設計解決生活問題的教學方案，讓學生將知識轉化成動手實作，未來持續鼓勵各校整合資源自製更多防疫資源，發揮互助共好的價值。

生活科技高靖岳老師運用熱塑性塑膠及雷射切割技術研發出「口罩減壓帶」，在家政老師的建議下，使用刀模技術，讓口罩減壓帶不僅實用又更加美觀。他開心的提到，這是一項利人也利己的防疫小物，因為上課須長時間配戴口罩，但是本身頭型較大，除了臉上會留下口罩束帶的勒痕外，更會覺得呼吸不順暢，無法順利表達上課內容，後來使用「口罩減壓帶」後，這樣的問題就解決了。

陳玉芬校長表示，在防疫期間需要戴口罩上學這件事情，對於小耳症的孩子來說是辛苦的，因為生理的特殊性，如何配戴口罩成為孩子和家長的一項大挑戰，家長反覆嘗試各式方法，甚至猶豫是否要讓孩子到校就學。

為了解決這個問題，邀請校內D.School團隊成員思考學生的需求後，製作出「口罩減壓帶」，方便學生戴上口罩，安心就學，家長也對於學校的用心給予高度肯定，特教老師也發現克服戴口罩的困難後，孩子的學習意願和狀況有明顯的進步。除了口罩減壓帶外，家政教師也指導學生製作口罩套，生科游志偉教師設計腳踏式的酒精噴霧架，生科呂紹川教師研發連桿按壓的紅外線感應噴霧器，結合課程強化防疫工作。

新北市教育局已建置9所旗艦學校打造史丹佛設計學院創新教育精神「D.School」和29所學校多功能生活科技教學工坊（Techshop＋），讓學生不用出國，就能享受和國外一樣的學習環境。未來4年將再投入新臺幣10億元經費，採美國矽谷企業加速器精神，推出「新北創新教育加速器計畫」，促進多元學習，培育未來人才。

(中時 )