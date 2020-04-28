稽查重點針對室內消防栓設備、警報設備等5項進行檢驗。（王志偉翻攝）

台北市錢櫃KTV火災致死案引發國人重視，昨深夜縣府消防局等相關局處組聯合稽查小組，針對縣內密閉式娛樂公共場所及消防設備進行突襲檢查，消防局今天說，有4家檢查不合格，已開立限期改善通知單，逾期未改善將依法開罰。

花蓮市好樂迪KTV與吉安鄉御花園KTV是檢查重點，縣府昨晚突擊式複檢，也呼籲所有業者不要僥倖，也不要輕忽，安全為至高標準！

台北市錢櫃KTV大火案，疑因電梯施工而將五大消防安全設備關閉，造成消費者於火災發生時，逃生不及，不幸釀悲劇，引發全國關注。

率隊的花蓮縣消防局長林文瑞指出，縣府相當重視災防安全措施，每周皆辦理2次例行性聯合稽查，這次出動29名同仁，稽查重點針對室內消防栓設備、警報設備、廣播設備、排煙設備及灑水系統設備等5項進行檢驗。

複查結果，消防安全設備皆能正常運作。但對於逃生通道放置雜物及逃生門無法緊閉等瑕疵，已責令業者立即清除雜物，保持該走道暢通。

「避免小錯鑄成大錯」，林文瑞表示，錢櫃大火引以為鑑，將落實執行施工中的消防防護措施，如強化用火用電管理、針對消防設備功能暫停的地區及時段加強巡邏，並加裝替代用的消防安全設備（如滅火器、住警器及其他設備），避免火災發生。

據消防局統計，甲類-視聽歌唱場所共列管60間，截至目前為止有4家檢查不合格，已開立限期改善通知單，逾期未改善依法開罰。

(中時 )