漁民紓困補助首日開放漁會甲類會員申請，嘉義區漁會就受理約2460件紓困補助案。（張毓翎攝）

漁民紓困補助27日上路，嘉義區漁會首日就受理約2460件紓困補助案，今日一早也湧入上百人詢問，由於需投保勞保及投保薪資2萬4000元以下的漁民才符合申請資格，有些退保或已調升投保級距的資深漁民則憤恨不平，直言「看得到、吃不到」。不過，也有人持反面意見，認為如果補助是「人人都有獎」，那就失去它最根本的意義。

中央拍板將漁民納入「自營作業者或無一定雇主之勞工補助」對象，今年3月31日已於漁會參加勞工保險，且目前仍在保的甲類會員，投保最低薪資2萬4000元、2018年所得未達課稅標準40萬8000元，即可申請，每人每月可領1萬元，1次發3個月。

嘉義區漁會總幹事張正義說，本會有2萬4500多位會員，統計符合資格的有1萬1200多人，勞動部上周五就有漁民打來詢問，第1天開辦有近2460位申請，因此，特別在大門外設置臨時櫃台，並派駐人員在現場協助會員申請，接近申請截止日時，還會聯絡尚未辦理者前來。

今日有位林姓漁民得知自己因退保無法申請相當失望，她說，縣內有許多退保後的漁民，雖年紀老邁，仍從事漁業行為，這波紓困補助，受惠的幾乎是剛入會年輕漁民，受疫情影響，水產品市場內、外銷全萎縮，價格便宜卻賣不出去，對資深漁民而言，這幾個月都是透支。

對此，嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，疫情一定不只衝擊剛入行的新手，但這些人可能無法像經驗豐富的資深前輩，面臨的風險也較高，政府在資源有限情形下，照顧涵蓋範圍最廣的弱勢漁民，若「人人有獎」，恐怕不符合紓困本意，治標不治本。

(中時 )