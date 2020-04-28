為協助教育類新創團隊突破限制，協助海內外國家於疫情期間不間斷學習，外貿協會在國際貿易局指導下，28日辦理教育科技線上發表會，由6家遠距教學新創團隊，向全球23個國家、146位買主及聽眾發表相關商品。

貿協指出，2019年遠距學習產值為747億美元，預估至2024年將成長至1,253億美元，增幅達68%，其中學習管理系統更看增近1.5倍。此次發表團隊聚焦內容教學平台及軟體商，讓學生及一般消費者居家也能隨時學習、自我充電。

參與發表會業者包括「學悅科技」Zuvio教學即時互動系統、「Snapask時課問」即時媒合專屬家教解題等，而針對居家運動教練及以藝文方式協助學生管理情緒，亦有創新解決方案，像是「如荼科技」、「MangaChat」等，會後提問反應熱烈，包括印度一顧問即想與MangaChat合作，引入平台至其服務公司；亦有買主詢問下一場發表會時間；印尼買主更讚嘆「This is a Wow Session」。

貿協指出，延續至7月將規劃辦理逾20場線上產品發表會，主題包含新冠肺炎與機械產業升級、疫後復工產品、口罩美妝新趨勢等，帶領廠商於疫情期間，拓銷不間斷。

(工商 )