政治團體「高雄好過日」27日在臉書指控，市長韓國瑜上任後，舉債暴增136億，質疑「為何你選前攻擊高雄負債，選後變本加厲，越借越多？」對此，高市府財政局今（28）日發聲明反駁，比較基期錯誤，債務比較應以決算數為準，若以今年3月單月債務實際數與2018年決算數比較，只會造成扭曲的資訊，徒增民眾誤解。

高雄好過日昨在臉書發表「線上市政質詢系列1」 ，文中指出，韓國瑜在市長競選期間，不斷捏造「＃高雄負債3000億」、強打「＃高雄又老又窮」抹黑選戰，並承諾「有一個驚動萬教、轟動武林的方法來還債」等等，但實際表現來看，韓國瑜上任後，舉債金額也越借越多。

高雄好過日提出，韓國瑜一上任後，＃一年增加舉債就超過了上屆市長整個任期。到今年3月為止，高雄舉債已經達到了2554億。而不列在法定債務內的自償性債務，也從去年的296億，一下暴增為361億，以淨值而言，不但沒有還債，＃還多借了136億。

對於上述指控，財政局認為，此舉凸顯特定團體對財政的生疏，原因是每年第一季短期債務都會比較高，因為第一季並無牌照稅、房屋稅、地價稅等重要地方稅收入庫，但要支付年終、考績獎金及每月人事費等支出，一般都會透過短期借款融資調度。

因此，財政局指出，第一季債務較高是各縣市普遍的正常現象，實際債務狀況還是要以年度決算為準，會較客觀。2019年決算高雄市長債是增加10.39億元、短債則是減少15.42億元。

針對自償性債務增加65億元，財政局解釋，是因高市產業園區開發管理基金為因應「和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫」所增加的借款，因為市府必需將之前開發商先墊付之開發成本先行償還。

財政局也強調，和發園區可出售土地已完銷，之後投資進入之廠商會陸續把土地款繳回，預計於111年前可收回相關土地價款並償還借款，除可節省利息支出外，若有剩餘還可挹注盈餘入市庫。

(中時 )