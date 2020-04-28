魚塭在前一季收成後，會翻土、曬土，整平後先行灑石灰消毒及除蟲害，再進行新的一季放養期。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

農委會推動「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」，補助整池消毒、疏養及延後放養，其中，整池消毒的於4月中旬放寬獎勵項目，並延長申請日。嘉義縣布袋鎮公所表示，獎勵措施剛推出時，申請人數不多，但這兩天突然暴增，每日皆逾百人，但申請過程及應附文件繁瑣，不少漁民抱怨，還要附照和收據，憂心就算申請了，最後可能無法繳件，拿不到補助。

「養殖漁業生產調節獎勵作業規範」之「整池消毒」的部分，限制養殖石斑魚、鱸魚、虱目魚、台灣鯛、午仔魚及甲魚6大魚種者才能申請，嘉義區漁會總幹事張正義說，台灣鯛在疫情爆發前，池邊價每台斤有26元，但現在外銷訂單減少，價格跌到剩22元，故中央祭出這項措施，避免之後集中上市，造成魚價下跌。

疫情不只衝擊大宗養殖魚種，如文蛤在國內雖然長期供不應求，但近日不少餐飲業者紛紛暫時休業、停業，因此，銷售量多少受影響，許多養殖戶跳出來向中央喊話，希望能放寬紓困獎勵項目；中央也釋出善意，不僅將「整池消毒」獎勵項目改為全養殖水產物種，申請日還延長至5月15日。

不過，有漁民反映，檢附文件太複雜，明明已有養殖漁業登記證及去年放養申報文件，就表示符合資格，但是第1階段申請後，經漁業署核定，在第2階段撥款時，還得附施作照片及發票或免用統一發票收據，他們說，萬一之後請承包業者整池消毒，有人擔心被查稅，不願開發票，屆時可能無法備齊所有文件，最後拿不到補助。

(中時 )