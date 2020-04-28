美國商務部周一宣布，對大陸出口實施新限制通過三項措施，藉此阻止半導體生產設備以及先進技術透過民用商品，流入大陸軍方手上。其中一項措施提及，要求向大陸出口部份美國產品的外國企業，不僅須經過母國政府同意，更要美國政府許可，恐怕影響全球晶圓代工龍頭台積電營運，台積電也低調回應，將持續關注相關資訊。

據路透先前報導，美國國家安全會議（NSC）、國防部、商務部等部門2月25日開會，對使用美國晶片製造設備的外國公司，必須先獲得美國政府的許可的議題進行討論，最終達成三項措施共識。

直至本周一，美國商務部終於宣布美國商品限制出口至大陸的相關規定，美國商務部長羅斯表示，若有國家過往曾將美國產品轉作軍事用途，與他們做生意時需要考慮後果。相關規則修改將於 4 月 28 日在美國《聯邦公報》發布。

針對這三項措施，其中一項提及半導體產品、數位示波器、飛機引擎、某些類型電腦等民用產品出口限制，將導致已經在新冠肺炎疫情受創的半導體產業，面臨更大銷售挑戰。

對此，台積電回應，將持續關注相關資訊。台積電董事長劉德音也在16日的法說會上表示，目前台積電赴美設廠還有條件未達成，並坦言若美方限制半導體生產設備以及商品出口至大陸，台積電一定會受到影響，美國半導體產業協會（SIA）也因此致函川普政府，但美國商務部還是決定擴大出口限制。

隨著陸美科技戰並未受到疫情影響而停止腳步，台積電第二大客戶去年貢獻營收從前一年的10% 突飛猛進至14%，供應鏈透露該客戶就是華為，台積電則是表示，南京廠將按照原本計畫進行，從去年底的月產1萬片12吋晶圓增產至1.5萬片，直至今年底將增產至2萬片。

(中時電子報)