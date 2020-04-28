新北市新店區雙峰國民小學配合「雙峰閱讀月」邀請作家林世仁蒞校和同學們聊詩。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區雙峰國民小學配合「雙峰閱讀月」邀請作家林世仁蒞校和同學們聊詩。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區雙峰國民小學配合「雙峰閱讀月」邀請作家林世仁蒞校和同學們聊詩。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區雙峰國民小學配合「雙峰閱讀月」邀請作家林世仁蒞校和同學們聊詩，分享詩的創作秘訣、感受詩的美好。校長王耀德表示為了做到防疫與推動閱讀的雙贏，學校將與作家有約的活動調整成一個學年一場次，並拉大每一場次的座位空間。讓孩子們可以有一個安心又能親近作家親近詩的機會，期待能在每個雙峰孩子的心中種下一顆詩的種子。

為了讓孩子對詩的文體有更深刻的體會，學校將四月定為閱讀月，在四月的期間將圖書館佈置成詩的閱讀主題館，除展示國內外有名的詩人創作外，也進行「遇見詩」的主題書展。並規劃了詩的酸、甜、鹹快閃活動，透過朗讀挑選出來的詩體文本，跟校長、老師及協助的志工分享詩中所感受到的箇中滋味，分享之後，就能得到呼應酸、甜、鹹味道的小點心，所以每到快閃活動時，孩子們總是迫不及待的想參與這樣的活動，沈浸在詩的浪漫氛圍中。

雙峰國小四月的閱讀重點活動，當然就是邀請兒童文學作家林世仁老師的到校分享。林世仁老師還打趣的說，因為疫情的關係，這是他今年的第二場講座，再這樣下去大家都宅在家，作家真的只能坐在家裡囉！因此，林世仁老師也非常讚許雙峰國小對於閱讀教育推動的重視。林世仁老師在活動結束後說：「在如詩校園裡談詩，山嵐都在一旁偷偷笑呢～」雙峰國小因為詩人的分享，讓校園即使防疫也有文學味。

在這次的活動中，同學們各有不同的收穫，二年甲班黃寬恩同學表示他學到寫詩要畫圖，還有詩的答案不重要，是要有理由，寫詩也可以很有趣。四年甲班洪子諒同學則表示：原本我認為寫詩不應該天馬行空，但林世仁老師打破我對寫詩不能天馬行空的概念。

二年級廖耿賢老師提到林世仁老師說故事的方式很吸引人，思考的內容都是從孩子經驗、思考模式出發，所以很能得到孩子的共鳴。除此之外，老師又很巧妙的放進文學的味道，讓人很享受，回到教室孩子們也為自己研究的動物寫一首詩呢！一年級蔡佩靜老師則分享著孩子們在活動結束後都很開心，紛紛表示要回家跟爸媽分享收穫。

(中時 )