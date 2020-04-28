新冠肺炎疫情延燒，為了協助無薪假（減班休息）勞工，勞動部祭出最高月領1萬8960元訓練津貼的「充電再出發訓練計畫」及半數薪資差額補貼的「安心就業計畫」，但日前有立委認為安心就業計畫中限制配偶或直系血親不能申請，導致即使實施無薪假，家族企業仍無法申請，勞動部今天修正該計畫，並刪除「雇主的配偶或直系血親」不得申領規定。

據勞動部統計，截至4月24日為止，全台灣共有804家事業單位、1萬8265人放無薪假，其中以「批發及零售業」達200家、住宿及餐飲業達166家、支援服務業達104家為主。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，如果勞工原本是雇主的配偶或直系血親，原本不得申請「安心就業計畫」領取最高1萬1千元的薪資差額補貼，但許多事業單位稱聘僱關係早於減班休息，卻因勞工是配偶或子女卻無法申請。

至於是否會有勞工因要領取安心就業計畫的薪資差額補貼，刻意聘僱親友後再放無薪假？陳世昌說，因此會在申請書後要求勞工切結「本人與雇主確實有勞雇關係」，如果不實，應負法律責任。

據勞動部統計，截至昨天為止，僅有1398人核發安心就業計畫費用。

(中時 )