蘋果公司在3月中關閉大陸地區以外的直營店後，近期零售部副總裁Deirdre O'Brien在會議中對員工說，預期在5月後將有更多蘋果零售店重新開放營運，雖然沒有明確指出哪個地區及門市，據知情員工表示，蘋果將會分析各地疫情狀況，逐步開放其它門市。

事實上，蘋果在3月開放大陸門市後，首爾店也在4月重新營業，該店目前主要專注維修及售後服務，不過從社群上的照片顯示，消費者仍能購買產品，惟進入商店前須量體溫。蘋果在歐洲、北美、亞洲、巴西等大型市場均設有商店。

目前，美國部分地區已開始恢復經濟活動，像是德州計畫短期內鬆綁或取消封城限制，喬治亞州也允許幾家公司重新開業。儘管蘋果未表明是哪些地區率先重啟店面，但Deirdre O'Brien表示，她希望至少在美國某些地區能在5月初恢復營業。

也基於疫情暫時造成經濟停擺，多數研究機構對蘋果即將公布的財報，多持悲觀看法，其中，高盛降評蘋果至「賣出」，目標價下調至233美元；大和資本證券也同步下調蘋果評等，從樂觀的「買進」降至「優於大盤」，認為未來6-12個月內，消費者還是面臨壓力，不會願意在非必需品上花錢。

(中時電子報)