莊傑任質疑該處人行道樹穴過度使用水泥製造「阻根板」，將戕害樹木根部生長空間。（莊傑任提供／袁庭堯高雄報導）

工務局強調樹穴均下挖2米，保留根部與土壤接觸的空間。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

莊傑任建議行道樹的種植可採「帶狀植穴」，讓樹木保有充足的根系活動空間。（莊傑任提供／袁庭堯高雄報導）

護樹團體「高雄。愛樹人」質疑高雄國軍英雄館周邊的人行道工程，疑似使用水泥填充樹穴、種植行道樹，批評此舉可能導致樹木爛根傾倒。工務局強調植樹步驟均照規定，下挖2米深，樹根可自由拓展。

「高雄。愛樹人」理事長莊傑任指出，約莫2個多月前發現該處人行道進行翻新工程、預留的行道樹植栽穴疑似過度灌入水泥做「阻根板」，批評此舉將殘害新樹苗的根系發展及排水，一下雨就爛根，遇強風更容易倒榻。

工務局解釋，該處人行道施工步驟均符合規範，先將人行道鋪面及樹穴緣石設置妥當後才植樹。水泥鋪面下方仍保有壤土，樹穴也深達2米，種植前會先將樹木的塑膠包覆材拆除，植入過程會適當施肥並填充砂質土，確保排水順暢，未來樹木根系也能在地底自由伸展。

莊傑任建議，新的人行道工程若有植樹需求，可優先採「帶狀植穴」設計，給予樹根充足的呼吸跟舒展空間，若空間不足可規劃將樹木種植於中央分隔島。

針對行道樹根系發展、可能造成路面隆起的問題，莊傑任建議人行道底層可採用砂質土或透氣保水兼具的壤土，或混入大小石頭，不建議用黏質土，更不可顧及人行道平整度而夯實，水泥更是不建議的材質。

莊傑任以台中市修整行道樹的作法為例，若遇浮根可翻起地磚、針對直徑5公分以下樹根修剪，再鋪回地磚，即可維持路面平整，又兼顧樹木生長。

(中時 )