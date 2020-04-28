台北國泰萬怡酒店的全日餐廳MJ Kitchen自5月1日起至5月底推出「肉食主義2.0」美食促銷活動，除中西式肉食一律可以吃到飽，並與百威啤酒合作，推出「百威金尊單一麥芽啤酒」無限暢飲，平日午餐每位799元＋10％，平日晚餐及假日午晚餐每位899元＋10％，大口吃肉、暢飲啤酒。
此外，活動期間持2019 ITF旅展餐券至MJ Kitchen用餐，可於平日晚餐及假日午晚餐免補200元差額直接使用，而母親節二日（5/9～5/10）原價用餐的饕客們則另加贈每位清蒸美國生食級生蠔一顆。
MJ Kitchen「肉食主義2.0」活動期間菜式包括：
「西式區」/泰式嗆辣火山排骨、粉炸牛肉、青豆松阪豬薑黃香米飯、東南亞風味牛肉、紅酒慢燉羊肩排、茶香煙燻雞肉、低溫舒肥雞肉披薩、奶油蒜炒綜合野菜及美國紐約客(平日晚餐與假日午晚餐限定)。
「中式區」/培根青花菜、藥燉排骨、味增豬肋排、鮮菇花雕雞、糖醋小排骨、椒鹽魚柳、日式味增豬肋骨(平日晚餐與假日午晚餐限定)等。 港式拼盤：麻辣元寶、老魯油雞腿、鹹水雞胗、海蜇絲。
「湯品區」/麻油雪花牛肉湯、懷山枸杞排骨湯、香菇蓮子燉雞湯、羅宋湯、奶油絲瓜巧達湯等各式風味湯品。
「鮮食區」/全日供應：尼信、醋味鯖魚、旗魚生魚片、鯛魚生魚片、鮪魚生魚片、綜合生魚片、熟白蝦、淡菜、花枝片等輪番上陣。
(工商 )
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