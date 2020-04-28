網路瘋傳周揚青爸爸是周載群，但已被知情人士否認。(取自周揚青小號微博)

20200423中天新聞 9年情斷！ 周揚青列四罪狀 控羅志祥劈腿

周揚青手撕羅志祥（小豬）渣男真面目，還跟旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）有不正當男女關係，殺得羅志祥、愷樂兩人毫無招架之力，僅能向周揚青道歉，形同默認一切爆料。網路更瘋傳，這都是因為周揚青背景超猛，父親是曾任職於中國銀行副行長的周載群，對此陸媒《新浪財經》也特地發出一篇報導，揭密周載群的背景。

陸媒報導揭密周載群相關背景，稱他1977年畢業於山西財經學院，1997年獲東北財經大學碩士學位，2000年11月加入中行並擔任副行長，2008年出任中行執行董事。不過周載群2011年5月就因個人身體原因，辭去中行執行董事、董事會下設專業委員會委員及副行長職務。

更有知情人士在看過周揚青小號的父親照片後，表示他不是周載群，透露現年68歲的周載群已退休多年，小孩年紀也比32歲的周揚青大很多。但就有網友一針見血地評論：「管周揚青爸爸是誰呢，就算周揚青爸爸是個收破爛的，羅志祥也不能這樣對她。」

(中時電子報)