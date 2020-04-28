想走就走、行所欲行的「一個人旅遊」愈來愈受歡迎，針對喜歡「個人遊」的族群，台北松山意舍酒店推出「一泊五食獨享吃喝玩樂專案」，即日起至5月31日前可於台北松山意舍酒店官方網站預訂住宿，只要3,500元起，就可以獨享101景觀房以及午餐套餐、下午茶套餐、晚餐套餐、入住當晚宵夜和入住隔天的早餐套餐，入住優惠可使用至6月30日止。

台北松山意舍酒店「一泊五食獨享吃喝玩樂專案』，可免費提前至中午12點入住，隔日也可免費延後至下午4點退房，飯店提供免費高速WiFi、Netflix頻道和PlayStation PS4包含最新遊戲Final Fantasy VII and Resident Evil 3: Nemesis，讓你可以輕鬆追劇、打遊戲、玩個夠。

松山意舍從早餐開始，就為房客準備各式餐食，有中式、美式、日式套餐口味選擇，營養均衡的早餐，開啟清爽愉快的一天。午餐提供Que原木燒烤餐廳三種特色料理，有結合美式與中式特色的『霸王龍牛肉麵』、『南美風味燒烤雞腿』或『香煎帝王鮭』。下午茶套餐提供意舍廚藝團隊翻玩炸雞新吃法的『美式炸雞可頌鬆餅』及甜點；晚餐套餐提供湯、沙拉、甜點、飲料及Que餐廳招牌燒烤料理『原木燒烤美國頂級菲力牛排7oz』、『慢烤咖啡BBQ豬肋排』、『爐烤香料鴨胸』主菜料理三選一。入住當晚宵夜則提供金牌啤酒與配酒小點，搭配高空美景眺望101，擁有獨處的美好夜晚；住宿期間完整享受五道豐富且充滿意舍酒店創意的熱門美食，不管是要在客房內用餐或到餐廳用餐，都有專人服務送上桌。

台北松山意舍酒店具有寬闊舒適的環境，簡約設計的客房，具有大面窗戶，讓入住的每一位旅客都能身心放鬆。Que原木燒烤餐廳可俯瞰基隆河邊美景，即使是一人用餐，也能感受城市燈火陪伴的浪漫情懷。

(工商 )