配合季節轉換，台北亞都麗緻大飯店以茶為主軸的法式Fine Dining餐廳〈巴黎廳1930 x 高山英紀〉將春日印象移至餐桌，自即日起至6月30日止推出全新春季菜單，曾締造廚藝界奧林匹克─包庫斯國際廚藝大賽（Bocuse dor）亞太區冠軍、世界第五佳績的主廚高山英紀特別選用當令嬌貴白蘆筍、青綠豆類與各式螺類等春天食材，深入剖析之間的搭配性及口感特色，並透過茶品入饌提升料理層次，融匯匠心獨具的精巧創意，週末午間1,200元+10％起/人，平假日晚間2,400元+10％起/人，5月31日前，透過官網線上訂位預訂午間2,400元+10％或晚間3,800元+10％套餐，即可尊享主廚肉料理升等，體驗頂級肉品的奢華風味。

高山英紀表示春天是萬物萌芽的季節，能品嚐到各式食材賦予的鮮嫩脆爽豐富口感，台灣在地食材豐美，細嫩的青綠豆類、春筍、水果玉米、白蘆筍、柑橘等自然瑰禮品質頂級，味美飽滿，而螺類亦是於春天開始繁盛，此次創作特別融入上述春日餽贈，並盡其完整活用所有可食用部位，堆疊碰撞出驚人的細緻味感，擁抱當季限定滋味，套餐所有菜色同樣以茶貫穿，為料理增添細膩風味。

〈巴黎廳1930 x 高山英紀〉擅長於扎實法式料理底蘊呈現日式自然風格，以日本懷石料理中的「八寸」為概念設計、具個人標誌風格的主廚歡迎小點，所用食材與搭襯花材在在反映當令季節。此次春季套餐，以「白蘆筍晶球」、「鳳螺可樂球」、「法式田螺戚風」及「柑橘芒果奶酪幕斯」揭開套餐序曲，四款優雅適口的精緻小點彷若藝術品，更能一口嚐盡屬於春天的滋味。前菜甜脆豌豆燉蛋．扁蛤高湯．萊姆風味，甜豆莢、扁蛤、西芹、琉璃苣與萊姆皮交錯排列的綠意花園，底層為甜豆莢豆腐燉蛋，上桌時淋入由鐵觀音、海瓜子、昆布、柴魚慢熬、精華盡釋的風味高湯，海潮鹹鮮與春蔬甜脆完美交融，巧妙加入的鐵觀音不僅能彰顯海鮮鮮甜，更在尾韻輕吟悠揚，久久不散。

春季亦是矜貴白蘆筍盛產的季節，白蘆筍波士頓龍蝦．蜂蜜胡荽子油醋，特選台灣雲林品質精良、白嫩鮮脆的白蘆筍，以奶油香煎至透出榛果香氣，上方的波士頓龍蝦僅經白煮，盡顯脆彈肉質與自然鮮甜，佐以蜂蜜、烏醋與雪莉酒醋的特製油醋，最後灑上胡荽子和東方美人粉末，幽微的甜酸氣息和獨特蜜香賦予白蘆筍與龍蝦明亮層次。而嫩煎鴨肝．水果玉米泥．酸甜抹醬，肥美飽滿的香濃鴨肝與清新甜美的水果玉米在風味上配搭和諧巧妙，相互映襯，主廚因此完整運用水果玉米各個部位，將玉米鬆餅舖底，放上嫩煎鴨肝並抹上混合印度瑪莎拉香料茶粉的蜂蜜雪莉醋糖蜜，再綴以玉米粒、酥炸玉米鬚、玉米苗與開心果，一旁附上玉米洋蔥醬及炙燒玉米粒，豐富多變的水果玉米面貌表現其與鴨肝的共舞協奏。

主廚推薦肉料理則選用小牛犢肋排高溫香煎鎖住豐腴肉汁，再於外層抹上磨菇泥，另將餅皮層層疊疊煎烤打造酥脆口感，最後灑上馬告與普洱茶粉增添肋排深邃韻味，搭佐的濃郁蘑菇醬汁呼應了牛排夾層的蘑菇抹醬，加乘推升香濃蕈菇氣息，一旁放置大理石紋馬鈴薯、青豆泥與晚香玉筍等春蔬配搭享用。甜點除保留主廚經典代表作福岡八女抹茶奶油千層，薄如窗紙的溫熱香酥派皮夾入茶香濃郁的福岡八女抹茶，堪稱「最令人驚艷的千層」，另全新推出春季限定萊姆椰奶希布斯特，口感介於幕斯與布丁之間的希布斯特入口輕盈，結合椰子與萊姆風味，清新沁人。。

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