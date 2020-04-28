超市龍頭全聯福利中心今（28）宣布，與行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會攜手合作，即日起在指定門市導入外銷等級的花卉，有康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等22品花束，售價99元起。爾後顧客到全聯不僅可以買生鮮蔬果及民生用品，還能順手帶走一束花，除了幫助在地花農，也美化居家空間。

全聯表示，4月中開始陸續在北市部分門市導入花卉專區，預計4月底將有20間指定門市販售花卉，今年底預計達100間。全聯說，門市販售的新鮮花束，都是由花農直送至門市上架販售與定價，一周上架2次，目前有康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等，皆為外銷等級品質，售價99元起（價格依市場波動，實際售價以門市為主）。

全聯指出，日前已經有眼尖的網友發現花卉專區，還在網路上分享表示「花品質很好，價錢很便宜」、「全聯好甘心」、「幫助花農很棒！疫情影響農產品銷路及價格，請大家多多捧場」，還有網友打趣的說「回家前買一把送太太，即可以安太座！」顯示民眾接受度高，也有意願為花卉產業加油打氣。

全聯表示，由於受疫情衝擊，全球飯店業、觀光業受到打擊，也重創花卉外銷，為盡一份心力搶救本土花卉產業，特別與行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會合作，以全聯「農家直採」模式進行販售，新鮮的花束由花農直送至門市上架販售與定價，全聯提供銷售平台，一周上架2次，並視狀況巡查及補貨。

因應即將迎接母親節到來，全聯也發現，近期以康乃馨最為熱銷，蘭花、桔梗、百合也頗受歡迎，目標今年年底將展店100間，預期將成為全台最大販售花卉的超市通路，讓民眾宅在家不只能賞花療癒心靈，還可貼心幫助花農，為台灣花卉產業盡一份心力。

(工商 )