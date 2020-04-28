經濟部國貿局今日表示，投入約20億興建、位於高鐵台南車站特定區旁的「大臺南會展中心」，將於2021年1月完工，為尋找營運廠商（OT廠商，Operation營運、Transfer移轉），5月底將公開招標，因此提前5月4日舉辦招商說明會，盼吸引潛在投資人。

國貿局表示，為提升我國會展產業之國際競爭力，強化我國為亞洲會展重鎮之國際地位與形象，經濟部投資20.02億元興建大臺南會展中心，總建築樓地板面積約4.2萬平方公尺，包括同時容納2,000人之會議室空間及展場規模600攤，可作為大型集會、活動等多功能使用，會議設施兼顧不同規模之會議人數彈性靈活運用，另可規劃部分商場空間作為餐飲等店家使用。

國貿局說，大臺南會展中心位於沙崙智慧綠能科學城內，以綠色智慧展覽館為定位，強化與綠能、科技及農業等地方特色結合，打造臺南地區最專業之國際會展中心，作為推動雲嘉南會展產業發展之重要基地。

國貿局透露，本案為經濟部與臺南市政府共同合作開發，目前本案整體興建進度約40%，預計於2021年1月竣工。國貿局將於5月4日舉辦招商說明會，5月底公開招標，7月底截標，最快8月人選出爐、進行議約。

國貿局表示，該會展中心正式營運後預期可帶動高鐵台南車站特定區發展更臻成熟及繁榮，為徵選最優營運廠商，本案將依「促進民間參與公共建設法」公告徵求民間參與營運。

(工商 )