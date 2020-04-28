34歲龔姓男子領有護理師執照，卻在某醫美診所任職，自稱「劉醫師」為做微整型醫療行為，並與鄭女頂下診所，為人施打肉毒桿菌、玻尿酸，還賣禁藥及醫療器材，約長達3年期間為254人進行微整型，檢警循線查獲，依違反《醫師法》等罪嫌，將龔男等5人起訴。

起訴書指出，龔男在2015年在中市1家醫美診所擔任駐診醫師，他僅領有護理師執行，並未取得醫師資格，自稱「劉醫師」，為病患看診、注射波尿酸、肉毒桿菌及埋線等整型醫療。

龔男並在2017年9月與39歲鄭女合資頂下診所，雇用37歲蘇女擔任店長、鄭女負責進貨禁藥、醫療器材及管理資金，某化妝品公司邱姓女經理還幫診所介紹客戶；許姓藥品女業務員則賣禁藥及醫療器材給龔男及診所等人。

案經台中檢警查獲，追查出龔男在2014年至2018年約3年期間，假冒合格醫師至少為254名客戶進行非法微整型行為，還曾遠赴台東及台南等地為客戶做微整型服務，龔男在期間內犯罪所得有276萬餘元、鄭女為206萬餘元、蘇女有170萬元、邱女有50萬元及許女有40萬餘元。

檢察官認為龔男具有護理師資格，明知從事醫療業務具高度專業性及危險性，卻置客戶健康及性命不顧，犯後坦認犯行，並自動繳回不法所得，但仍未與客戶和解，而依違反《醫師法》等罪嫌，將龔男等5人起訴。

(中時 )