咖啡立體拉花達人My cofi咖啡店主張桂芳28日現身正修科大當場示範，一雙巧手把咖啡奶泡化作哈囉kitty、柴犬、小熊維尼一件件藝術品，並依消費者提供的相片製作獨一無二立體咖啡，令餐飲系同學讚嘆不已。

正修科大餐飲管理系28日邀請張桂芳到校演講，她表示，婚後成為全職主婦，熱愛咖啡的她，2003年與丈夫參觀咖啡展，看中一個優雅的流動咖啡攤，決意買下經營，從此便獨自在街頭經營特色精品咖啡攤近8年，之後再開自己的店。

張桂芳並當場示範「哈囉kitty及柴犬的3D立體拉花，先將打好的奶泡用小湯匙盛放到煮好的咖啡上，再運用雕花棒一筆一筆雕出寵物的神情，再使用巧克力、果醬、糖漿逐一上色，平均完成一件作品約5至15分鐘，附加價值也變得更高，客人總是絡繹不絕。

她說，咖啡3D立體拉花在其他國家是沒有的，台灣可說是獨一無二，也只有在她的店才看得到，個人非常注重咖啡的口感，加上視覺的享受，就更完美了。

她說，曾有客人拿著恐龍的圖片要她拉花，勇於接受挑戰的張桂芳看著圖片，在奶泡上一筆一筆雕，憑著本身繪畫的天賦，就雕出一隻栩栩如生的恐龍，客人看了後不可思議的說，這樣也能雕，實在太厲害了。

(中時 )