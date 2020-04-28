疫情指揮中心27日的記者會上，擺放著來自荷蘭的鬱金香及荷蘭焦糖煎餅引起網友討論。由於指揮官陳時中在進行合照時，低頭盯了荷蘭焦糖煎餅，結束後更直接打開盒子瞧，此舉似乎造成該款荷蘭煎餅全台大缺貨，電商平台上完全買不到。

27日荷蘭在台辦事處將空運來台的3999朵鬱金香搭配著荷蘭焦糖煎餅送至指揮中心等29單位，但有眼尖網友發現，在記者會直播最後，陳時中在大家拿花看鏡頭合照時，眼神直盯桌上的焦糖煎餅，拍完照更直接現場打開看，吸引張上淳等人的圍觀。

有網友在PTT上發文指出，「陳時中不但是台灣第一直播主，他還是台灣第一業配王」、「荷蘭代表處傑出一手」，原PO上了電商平台搜尋這款荷蘭焦糖煎餅，沒想到銷售一空，根本無法下訂。

同款荷蘭煎餅缺貨中。（摘自網路）

網友看到後也紛紛回應，「張副校長和部長都6.70歲了，看他們打開圍著看，真的感覺很有趣」、「剛剛特地回去開直播部長打開後蓋回去時還拍了兩下好可愛」。

(中時電子報)