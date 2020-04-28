張孝全為演出《誰是被害者》吃胖體重破90公斤。（Netflix提供）

曾敬驊在《誰是吃害者》飾演張孝全少年時期。（Netflix提供）

曾敬驊在《誰是吃害者》飾演張孝全少年時期。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢等人主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，張孝全劇中飾演鑑識人員方毅任，他透露，一開始拿到劇本時，並不抗拒有一個10幾歲女兒的角色設定，他認為角色外型上，或許要有一種普世中年人的身形符號，因此他在氣候悶熱、食慾不那麼強的夏天，短時間內敬業地盡其所能地吃，最高紀錄胖到90多公斤。

張孝全說，拍攝期間逢盛夏，造型師給他搭配的都是非常厚的內搭服，一開始他曾覺得造型師沒人性，因為他是冬天吃熱食都會汗流浹背的人，但後來看到畫面裡方毅任臃腫的體態，反而非常感謝造型師的用心，為他打造出新面貌。不過他說，夏天因穿著厚重戲服拍戲，汗流不止結果意外「消腫」，以至於某些鏡頭臉不夠胖，「這是我覺得遺憾之處 」。

《誰是被害者》28日也揭曉《返校》男星曾敬驊客串演出，飾演少年版的張孝全，導演莊絢維透過視訊一眼認定他與張孝全有某些神似的特質。曾敬驊透露，演出《誰是被害者》堪稱「雙重圓夢」，他一直很希望與張孝全合作，再加上原先就對於刑警職業感興趣，有機會透過演戲參與鑑識人員化驗過程，相當過癮。張孝全則誇讚曾敬驊是很好的演員，「我在戲裡為方毅任設計的很多表情、肢體、 說話的方式，他都有抓到那個狀態。」在他看來這樣的表演是一致的，「相當厲害也不容易，相信曾敬驊未來會很棒」。

(中時 )