因應新冠肺炎疫情，亞東醫院落實「實名制」和「TOCC查檢」，今年3月初即採行「亞東Line 好友」 搭配健保卡或身分證的檢核功能，查詢入院者的旅遊史與接觸史，降低院內感染的風險；今（28）日起，民眾可事先填好TOCC，取得QR Code，入院掃描QR Code即可走「快速通道」進入亞東醫院。

中央流行疫情指揮中心規定，進入醫療院所需要檢核旅遊史與接觸史（TOCC），多數醫院以紙本方式讓病人填寫，為避免紙張浪費、降低接觸感染風險，以及切實記錄進出人員，亞東醫院在「亞東Line好友」增加「健康聲明書」（TOCC）項目， 民眾入院前即可先行填寫，於醫院門口再以身分證或健保卡檢核正確性，既有線上便利也縮短民眾在門口詢問TOCC的時間，檢核時間僅需5秒鐘。

由於「亞東Line好友」已經累積3萬多人， 且為加強「好友們」的辨識性， 亞東醫院今日起，於「亞東 Line好友」上申請門診、陪探病或是洽公的民眾可以於線上填寫TOCC後憑QR Code走快速通道入院，免檢核身分證或健保卡，入院僅需2秒鐘刷卡檢核，實名制與 TOCC一次搞定。

亞東醫院表示，「亞東Line好友」實名制與TOCC檢核綁定等功能，皆由亞東醫院資訊處自行開發，收集前線同仁與民眾回饋意見修改，4月14日亞東已試行員工入院上班前先線上填寫TOCC綁定QR code刷卡功能，亞東醫院種種努力皆是希望保持院內員工與民眾的安全，給民眾與同仁安心就醫與工作的空間。

(中時 )